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04 ноября 2019, понедельник, 17:25 263
Политика 2019-11-04T17:43:32+02:00
Українські Новини
Новым главой НКРЭКУ стал Тарасюк

Новым главой НКРЭКУ стал Тарасюк

Валерий Тарасюк, НКРЭКУ
НКРЭКУ
НКРЭКУ

Новым председателем Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) избран Валерий Тарасюк.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українськi Новини.

"Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ председателем регулятора избран Валерий Тарасюк согласно статье 9 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование y сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области, в 1998 году закончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

29 октября 2019 он был назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Тарасюк занимал должность члена НКРЭКУ с 27 августа 2014 года по 14 марта 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях членов НКРЭКУ.

Ранее суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка.

Также бывший президент Порошенко назначал председателем комиссий по ликвидации НКРЭ и НКРКУ Тарасюка.

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