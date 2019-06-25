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  • Ночной тариф остается, - киевский поставщик электроэнергии опроверг информацию об его отмене для населения
25 июня 2019, вторник, 19:13 186
Экономика 2019-06-25T20:02:04+03:00
Українські Новини
Ночной тариф остается, - киевский поставщик электроэнергии опроверг информацию об его отмене для населения

Ночной тариф остается, - киевский поставщик электроэнергии опроверг информацию об его отмене для населения

Киевский поставщик электроэнергии не располагает информацией о каком-либо решении об отмене дифференцированного тарифа на электроэнергию для абонентов с двухзонными или трехзонными счетчиками.

Об этом Українським Новинам сообщили в кол-центре компании "Киевские энергетические услуги"

"Такой информации нет. Можете ставить такие счетчики", - сообщил сотрудник компании.

В то же время Национальная комиссия по регулированию электроєнергии и коммунальных услуг пока не предоставила ответ на запрос агентства относительно того, было ли принятто решение об отмене дифференцированного тарифа с 1 июля.

Как сообщалось, председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир заявил о принятом решении об отмене дифференцированных тарифов с 1 июля, не уточнив, кто и когда это решение принял.

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