Ночной тариф остается, - киевский поставщик электроэнергии опроверг информацию об его отмене для населения

Киевский поставщик электроэнергии не располагает информацией о каком-либо решении об отмене дифференцированного тарифа на электроэнергию для абонентов с двухзонными или трехзонными счетчиками.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в кол-центре компании "Киевские энергетические услуги"\r\n"Такой информации нет. Можете ставить такие счетчики", - сообщил сотрудник компании.\r\nВ то же время Национальная комиссия по регулированию электроєнергии и коммунальных услуг пока не предоставила ответ на запрос агентства относительно того, было ли принятто решение об отмене дифференцированного тарифа с 1 июля.\r\nКак сообщалось, председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир заявил о принятом решении об отмене дифференцированных тарифов с 1 июля, не уточнив, кто и когда это решение принял.