ДБР та СБУ проводять обшуки в Ужгородській міськраді

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України проводять обшуки в Ужгородській міській раді. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради, передають Українські Новини. "У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, що стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання", - сказано в ньому. Інші подробиці не вказані. Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України оголосила в розшук керівника компанії "Ужгородський турбогаз", колишнього депутата Закарпатської обласної ради Михайла Качура.У вересні в "Укренерго" проводили обшуки через привласнення бюджетних 40 млн гривень.Також ЗМІ повідомляли, що у керівника Держекоінспекції Яковлєва пройшов обшук. Раніше ДБР провело обшук у обраного депутата Ради Анатолія Урбанського.Тим часом детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в будівлі Української асоціації з футболу (колишня Федерація футболу України).