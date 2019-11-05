ДБР та СБУ проводять обшуки в Ужгородській міськраді

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України проводять обшуки в Ужгородській міській раді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради, передають Українські Новини.

"У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, що стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання", - сказано в ньому.

Інші подробиці не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України оголосила в розшук керівника компанії "Ужгородський турбогаз", колишнього депутата Закарпатської обласної ради Михайла Качура.



У вересні в "Укренерго" проводили обшуки через привласнення бюджетних 40 млн гривень.



Також ЗМІ повідомляли, що у керівника Держекоінспекції Яковлєва пройшов обшук.



Раніше ДБР провело обшук у обраного депутата Ради Анатолія Урбанського.



Тим часом детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в будівлі Української асоціації з футболу (колишня Федерація футболу України).