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05 листопада 2019, вівторок, 12:43 6
Силові структури 2019-11-05T12:44:04+02:00
Українські Новини
ДБР та СБУ проводять обшуки в Ужгородській міськраді

ДБР та СБУ проводять обшуки в Ужгородській міськраді

СБУ, Обшуки, ДБР, Ужгородська міська рада
ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України проводять обшуки в Ужгородській міській раді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради, передають Українські Новини.

"У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, що стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання", - сказано в ньому.

Інші подробиці не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України оголосила в розшук керівника компанії "Ужгородський турбогаз", колишнього депутата Закарпатської обласної ради Михайла Качура.


У вересні в "Укренерго" проводили обшуки через привласнення бюджетних 40 млн гривень.

Також ЗМІ повідомляли, що у керівника Держекоінспекції Яковлєва пройшов обшук.

Раніше ДБР провело обшук у обраного депутата Ради Анатолія Урбанського.

Тим часом детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в будівлі Української асоціації з футболу (колишня Федерація футболу України).

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