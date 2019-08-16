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16 августа 2019, пятница, 14:54 144
Силовые структуры 2019-08-16T15:27:34+03:00
Українські Новини
ГБР проводит обыск у избранного депутата Рады Урбанского

ГБР проводит обыск у избранного депутата Рады Урбанского

Анатолий Урбанский. Фото: Анатолий Урбанский/Facebook
Анатолий Урбанский. Фото: Анатолий Урбанский/Facebook

Государственное бюро расследований проводит обыск у главы Одесского облсовета, выигравшего выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу Анатолия Урбанского.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Обыски проходят в облсовете и Измаиле.

"24.06.2019 в адрес Государственного бюро расследований поступило заявление от председателя ОО "Комитет по защите прав потерпевших от преступлений" Менчинской В. Л. и Председателя ОО "Время народа" Панасюка А. Н. относительно возможного хищения в течение 2015-2019 Председателем Одесского областного совета Урбанским А. И. и другими должностными лицами бюджетных средств Одесского областного совета", - сказал источник.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2015-2019 годов Одесским областным советом выделялись денежные средства на развитие Измаильского района Одесской области.

На данный момент, пресс-служба ГБР официально подтвердила обыски в здании Одесского облсовета и Измаиле, не называя никаких фамилий.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн, его арестовали. 

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