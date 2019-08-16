ГБР проводит обыск у избранного депутата Рады Урбанского

Государственное бюро расследований проводит обыск у главы Одесского облсовета, выигравшего выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу Анатолия Урбанского.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. Обыски проходят в облсовете и Измаиле.\r\n"24.06.2019 в адрес Государственного бюро расследований поступило заявление от председателя ОО "Комитет по защите прав потерпевших от преступлений" Менчинской В. Л. и Председателя ОО "Время народа" Панасюка А. Н. относительно возможного хищения в течение 2015-2019 Председателем Одесского областного совета Урбанским А. И. и другими должностными лицами бюджетных средств Одесского областного совета", - сказал источник.\r\nВ ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2015-2019 годов Одесским областным советом выделялись денежные средства на развитие Измаильского района Одесской области.\r\nНа данный момент, пресс-служба ГБР официально подтвердила обыски в здании Одесского облсовета и Измаиле, не называя никаких фамилий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн, его арестовали.