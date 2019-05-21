СБУ объявила в розыск руководителя "Ужгородского турбогаза" Качура

Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя компании "Ужгородский турбогаз", бывшего депутата Закарпатского областного совета Михаила Качура.

Информация о розыске опубликована на сайте Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Указано, что экс-депутату объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Мера пресечения Качуру не избиралась.

Он исчез из поля зрения правоохранителей 21 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, в марте полиция задержала объявленного в международный розыск по подозрению убийстве 5 человек гражданина России в Харьковской области.

Нацполиция до сих пор ищет свидетелей убийства журналиста Шеремета для их допроса.