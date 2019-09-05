Полиция проводит обыски в "Укрэнерго"

Сотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" после того, как "Укрэнерго" оштрафовали на 1,7 млн гривен.\r\nОб этом сообщил Українським Новинам представитель компании.\r\n"Да, обыск проводится", - сообщили в компании.\r\nПредставитель "Укрэнерго" сообщил, что в определении суда причина обыска четко не указана, сейчас изымаются документы по разным контрактам.\r\n"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" заявляло, что из-за жары в энергосистеме Украины критическая ситуация. Также "Укрэнерго" просят объяснить некорректные расчеты стоимости электроэнергии на новом рынке.\r\nКроме того, тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотят снизить в 2 раза.\r\nТем временем у Зеленского инициируют снижение тарифов на электричество, а Гарантированный покупатель подал иск в суд на "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен.