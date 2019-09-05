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05 сентября 2019, четверг, 13:29 133
Силовые структуры 2019-09-05T13:37:38+03:00
Українські Новини
Полиция проводит обыски в "Укрэнерго"

Полиция проводит обыски в "Укрэнерго"

"Укрэнерго". Фото: slovoidilo

Сотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" после того, как "Укрэнерго" оштрафовали на 1,7 млн гривен.

Об этом сообщил Українським Новинам представитель компании.

"Да, обыск проводится", - сообщили в компании.

Представитель "Укрэнерго" сообщил, что в определении суда причина обыска четко не указана, сейчас изымаются документы по разным контрактам.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" заявляло, что из-за жары в энергосистеме Украины критическая ситуация. Также "Укрэнерго" просят объяснить некорректные расчеты стоимости электроэнергии на новом рынке.

Кроме того, тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотят снизить в 2 раза.

Тем временем у Зеленского инициируют снижение тарифов на электричество, а Гарантированный покупатель подал иск в суд на "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен.

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