Полиция проводит обыски в "Укрэнерго"

Сотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" после того, как "Укрэнерго" оштрафовали на 1,7 млн гривен

Об этом сообщил Українським Новинам представитель компании.

"Да, обыск проводится", - сообщили в компании.

Представитель "Укрэнерго" сообщил, что в определении суда причина обыска четко не указана, сейчас изымаются документы по разным контрактам.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" заявляло, что из-за жары в энергосистеме Украины критическая ситуация. Также "Укрэнерго" просят объяснить некорректные расчеты стоимости электроэнергии на новом рынке.

Кроме того, тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотят снизить в 2 раза.

Тем временем у Зеленского инициируют снижение тарифов на электричество, а Гарантированный покупатель подал иск в суд на "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен.