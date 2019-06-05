В Украинской ассоциации футбола проводит обыски НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук.\r\n"Да, с утра проводятся следственные действия", - подтвердил он.\r\nПри этом других деталей он не сообщил.\r\nВ то же время заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил Українським Новинам, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 мая Украинская ассоциация футбола отрицала обыски НАБУ в ее здании.\r\nРанее в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.\r\nВ 2017 году Генпрокуратура получила доступ к документам Федерации футбола Украины по делу о разворовывании госсредств при закупке искусственного покрытия для футбольных полей.