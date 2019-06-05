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05 июня 2019, среда, 11:21 56
Силовые структуры 2019-06-05T11:25:40+03:00
Українські Новини
В Украинской ассоциации футбола проводит обыски НАБУ

В Украинской ассоциации футбола проводит обыски НАБУ

НАБУ. Фото: informator
НАБУ. Фото: informator

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).

Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук.

"Да, с утра проводятся следственные действия", - подтвердил он.

При этом других деталей он не сообщил.

В то же время заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил Українським Новинам, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.

Как сообщали Українськi Новини, 29 мая Украинская ассоциация футбола отрицала обыски НАБУ в ее здании.

Ранее в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.

В 2017 году Генпрокуратура получила доступ к документам Федерации футбола Украины по делу о разворовывании госсредств при закупке искусственного покрытия для футбольных полей.

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