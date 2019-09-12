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12 сентября 2019, четверг, 21:33 329
Силовые структуры 2019-09-12T21:38:22+03:00
Українські Новини
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева прошел обыск, - СМИ

У руководителя Госэкоинспекции Яковлева прошел обыск, - СМИ

Чиновника обвиняют в завладении 15 миллионами гривень, которые выделили на утилизацию опасных отходов. Генпрокуратура, Служба безопасности и Государственное бюро расследований провели обыск у руководителя Государственной экологической инспекции Украины Игоря Яковлева. Правоохранители обыскали рабочий кабинет и дом чиновника. Про это сообщает УНИАН.

Как свидетельствует определение Печерского районного суда, Яковлева обвиняют в завладении средствами в особо крупных размерах. Речь идет о 15 миллионах гривень, которые были выделены на утилизацию опасных отходов.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2016-2019 годов служебными лицами АО "Укргаздобыча", а также должностными лицами подразделения компании ГПУ "Полтавгаздобыча" совместно с представителями органов государственной власти и органов государственного контроля разработана и внедрена преступная схема хищения средств АО "Укргаздобыча", - говорится в определении суда.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие незаконные сделки.

Как сообщалось, 11 сентября СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи" в присвоении средств во время утилизации опасных отходов.

Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по "согласованию" с менеджментом "Укргаздобычи" и бездействия должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды.

Средства присваивали во время выполнения договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Действиями злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона. В ходе досудебного следствия задокументировано, что фактическая утилизация отходов бурения не осуществлялась.

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