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04 листопада 2019, понеділок, 19:29 28
Президент 2019-11-04T21:30:04+02:00
Українські Новини
У СБУ Черкаської області вдруге за 4 місяці змінився начальник

У СБУ Черкаської області вдруге за 4 місяці змінився начальник

СБУ, Указ Президента, Президент України, Володимир Зеленський, Служба безпеки України
Юрій Погасій. Фото:
Юрій Погасій. Фото: "Про все"

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади призначеного в липні начальника управління Служби безпеки України в Черкаській області Сергія Ходунова і призначив замість нього Юрія Погасія.

Про це йдеться в указах Президента №800 та №801 від 4 листопада, передають Українські Новини.

Ходунов обіймав цю посаду з 29 липня.

Раніше Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України Черкаської області Олега Бойка і призначив замість нього Сергія Ходунова. Бойко обіймав цю посаду з 31 жовтня 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив головою Черкаської Обласної державної адміністрації підприємця Ігоря Шевченка. Також Зеленський звільнив 12 голів райадміністрацій Черкаської області. Крім того, Рябошапка звільнив прокурорів Житомирської, Вінницької, Одеської та Черкаської областей.

Тим часом "друг" Богдана і Зеленського нелегально торгував держпосадами.

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