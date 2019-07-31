подписаться на рассылку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
31 июля 2019, среда, 16:54 33
Президент 2019-07-31T17:04:28+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Шевченко

Зеленский назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Шевченко

Игорь Шевченко . Фото: provce.ck.ua
Игорь Шевченко . Фото: provce.ck.ua

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской областной государственной администрации предпринимателя Игоря Шевченко.

Зеленский представил нового губернатора в ходе рабочего визита в Черкассы, передают Українськi Новини.

"Хочу сегодня назначить нового председателя Черкасской ОГА", - сказал он и подписал соответствующий указ.

46-летний Шевченко владеет ООО "Легкий экспорт плюс" (Украина), которая занимается производством мяса домашней птицы и ЧП "Гермес – Шевченко Игорь" (Италия).

Как сообщали Українськi Новини, Шевченко задекларировал за 2018 год 1 млн гривен доходов и 597 тыс. евро наличных.

Также с 2017 года он владеет квартирой в России, а совместно с российскими бизнесменами Михаилом Арземановым и Андреем Луневым - земельным участком и нежилым помещением в РФ.

26 июня Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур Президента Владимира Зеленского на должности глав Закарпатской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Луганской, Херсонской и Черкасской областных государственных администраций.

Больше новостей о: Губернаторы Назначение губернаторов Игорь Шевченко Владимир Зеленский

Архив
Новости
Зеленский назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Шевченко 16:54
В Великобритании мужчина получил 50 минут тюрьмы 16:38
САП обжаловала круглосуточный домашний арест Головина 16:24
Николай Щур в суде. Фото: Громадське
Апелляционный суд решил не наказывать донецкого бизнесмена Щура за избиение полицейского в Киеве 16:11
Коломойский устроил ферросплавный антимайдан, – Сазонов 16:11
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе 06:00 Карта
Доллар продолжает пробивать дно: курс валют 05:40
У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко 21:01
больше новостей
Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа 14:49
В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией" 17:24
Денис Невядомский: Смех авгуров. "Кейс Шевчука" и десакрализация Конституционного суда 15:43 Мнение
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok