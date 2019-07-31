Зеленский назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Шевченко

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской областной государственной администрации предпринимателя Игоря Шевченко.

Зеленский представил нового губернатора в ходе рабочего визита в Черкассы, передают Українськi Новини.

"Хочу сегодня назначить нового председателя Черкасской ОГА", - сказал он и подписал соответствующий указ.

46-летний Шевченко владеет ООО "Легкий экспорт плюс" (Украина), которая занимается производством мяса домашней птицы и ЧП "Гермес – Шевченко Игорь" (Италия).

Как сообщали Українськi Новини, Шевченко задекларировал за 2018 год 1 млн гривен доходов и 597 тыс. евро наличных.

Также с 2017 года он владеет квартирой в России, а совместно с российскими бизнесменами Михаилом Арземановым и Андреем Луневым - земельным участком и нежилым помещением в РФ.

26 июня Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур Президента Владимира Зеленского на должности глав Закарпатской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Луганской, Херсонской и Черкасской областных государственных администраций.