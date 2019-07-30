Зеленский поменял начальника СБУ Черкасской области на Ходунова

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины Черкасской области Олега Бойко и назначил вместо него Сергея Ходунова.\r\nОб этом говорится в указах Президента №559 и №560 от 29 июля, передают Українськi Новини.\r\nБойко занимал эту должность с 31 октября 2015 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил Петриченко начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Также Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области Аркушу.\r\nТем временем и.о главы СБУ Баканов за июнь заработал 54,5 тыс. гривен.\r\n 22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.\r\nЗеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой.