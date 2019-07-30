Зеленский поменял начальника СБУ Черкасской области на Ходунова

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины Черкасской области Олега Бойко и назначил вместо него Сергея Ходунова.

Об этом говорится в указах Президента №559 и №560 от 29 июля, передают Українськi Новини.

Бойко занимал эту должность с 31 октября 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил Петриченко начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Также Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области Аркушу.

Тем временем и.о главы СБУ Баканов за июнь заработал 54,5 тыс. гривен.

22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Зеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой.