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30 июля 2019, вторник, 10:30 462
Президент 2019-07-30T10:33:34+03:00
Українські Новини
Зеленский поменял начальника СБУ Черкасской области на Ходунова

Зеленский поменял начальника СБУ Черкасской области на Ходунова

СБУ. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины Черкасской области Олега Бойко и назначил вместо него Сергея Ходунова.

Об этом говорится в указах Президента №559 и №560 от 29 июля, передают Українськi Новини.

Бойко занимал эту должность с 31 октября 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини,  Зеленский назначил Петриченко начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Также Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области Аркушу.

Тем временем и.о главы СБУ Баканов за июнь заработал 54,5 тыс. гривен.

 22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Зеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой.

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