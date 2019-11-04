подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
ONLINE
4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

04 ноября 2019, понедельник, 08:29 223
Силовые структуры 2019-11-04T10:57:12+02:00
Українські Новини
"Друг" Богдана и Зеленского нелегально торговал госдолжностями

"Друг" Богдана и Зеленского нелегально торговал госдолжностями

СБУ, Незаконная торговля, злоумышленник, Офис Президента Украины
Задержание. Фото: СБУ
Задержание. Фото: СБУ

В Киеве правоохранительные органы задержали мужчину, который предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах за деньги, передает пресс-служба Служби безопасноти Украины. 

Мужчина представлялся внештатным помощником высшего руководства страны. Он подыскивал клиентов через контакты в деловых кругах и с чиновниками среднего звена. Злоумышленник представлялся кандидатам на должности помощником и близким товарищем почти всех высших лиц государства. 

В частности, за должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. В этом случае он ссылался на свои связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины. 

"Правоохранители задержали мошенника в центре столицы, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения части аванса в размере 50 тысяч долларов", - отмечается в сообщении Службы безопасности Украины. 

Задержание. Фото: СБУЗадержание. Фото: СБУ

Как сообщади Українські Новини, замначальника СБУ заявил, что виновные в смерти Гандзюк будут привлечены к ответственности.

Ранее в Одессе произошел случай вымогательства, во время которого военный разведчик требовал у женщины взятку в размере 1 тысячи долларов. Также в Харькове поймали опасного рецидивиста, которого 10 лет искал Интерпол.

Больше новостей о: СБУ Незаконная торговля злоумышленник Офис Президента Украины

Архив
Новости
Курс валют в обменниках подскочил в начале недели 11:10
Долги "Яблуневого Дара" выставлены на торги, - адвокат 11:00
Никаких конвертов: чиновники будут получать зарплату безналом 10:44
Смертельная авария в Киеве. Скриншот dtp.kiev.ua
Возле ТРЦ "Лавина" в Киеве произошло смертельное ДТП: двое погибших, двое в реанимации 10:40
Вячеслав Чечило: Если в Слуге народа не понимают кто их избиратель, то им на смену должны прийти другие политсилы 10:39 Мнение
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Резкое ухудшение погоды: синоптики обещают дожди и мощные порывы ветра 17:00
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok