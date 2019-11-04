"Друг" Богдана и Зеленского нелегально торговал госдолжностями

В Киеве правоохранительные органы задержали мужчину, который предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах за деньги, передает пресс-служба Служби безопасноти Украины.

Мужчина представлялся внештатным помощником высшего руководства страны. Он подыскивал клиентов через контакты в деловых кругах и с чиновниками среднего звена. Злоумышленник представлялся кандидатам на должности помощником и близким товарищем почти всех высших лиц государства.

В частности, за должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. В этом случае он ссылался на свои связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины.

"Правоохранители задержали мошенника в центре столицы, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения части аванса в размере 50 тысяч долларов", - отмечается в сообщении Службы безопасности Украины.

Задержание. Фото: СБУ

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