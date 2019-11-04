Зеленський відвідає Естонію в кінці листопада

Президент Володимир Зеленський відвідає Естонію для проведення зустрічей з владою наприкінці листопада.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко в Києві, передають Українські Новини.



"Естонсько-українські двосторонні зв'язки безхмарні. Але є багато сфер, де можна покращити нашу співпрацю. Це буде обговорюватися під час президентської зустрічі, яка відбудеться в кінці листопада", - сказав він.



У вересні Президент Естонії Керсті Кальюдайд відвідала Київ з робочим візитом і запросила українського Президента Володимира Зеленського відвідати Таллін.



Як повідомляли Українські Новини, Естонія запровадила плату для громадян України за довгострокові в'їзні візи з 1 листопада.

Раніше глава МВС Естонії хотів домогтися скасування безвізу для українців. В уряді припустили, що як тільки Україна отримає безвізовий режим з ЄС, вона стане "троянським конем".



Також у столиці Естонії Талліні хочуть ввести туристичний податок.



Тим часом за два роки "безвізу" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.