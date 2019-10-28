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28 октября 2019, понедельник, 12:29 21
Политика 2019-10-28T12:29:42+02:00
Українські Новини
В столице Эстонии Таллине хотят ввести туристический налог

В столице Эстонии Таллине хотят ввести туристический налог

Эстония, Таллин, Туризм, Налог, Туристический налог

В столице Эстонии в 2021 году планируют ввести туристический налог размером в 1 евро. Как заявил вице-мэр Таллина Айвар Рийсалу, такое решение вызвано необходимостью поддерживать инфраструктуру города из-за критической точки по количеству летних туристов. Об этом сообщает ERR.

"Я бы, вероятно, назвал это налогом с туристов. Пришло время, что мы (город - ред.) должны обсудить с заинтересованными сторонами введения налога с туристов и получить разрешение от государства - то есть, пришло время и от этого не уйти", - сказал Рийсалу.

По словам вице-мэра, ставка налога может варьироваться от 50 центов до одного евро, а собранные средства пойдут на поддержку Старого города. Наразы, согласно статистике, туристы тратят в Таллине в среднем 80 евро.

Рийсалу отметил, что этим летом Таллин посетило около 650 тысяч круизных туристов, что на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Кроме того, в этом году было четыре дня, когда в Старом городе Таллинна находилось более 10 тысяч туристов. В прошлом году таких дней было два.

"Туристическая нагрузка на центр города настолько велика, что требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Таллиннский порт уже сейчас заявляет, что в следующем году число круизных судов увеличится", - сказал Рийсалу.

Также он заявил, что туризм - очень важный бизнес-направление для Таллина, но город должен держать его под контролем и делать так, чтобы ни одному туристу не могли сказать, что его здесь не ждали.

Напомним, что и в Украину также стало ездить в полтора раза больше испанцев, индусов и британцев.

А тем временем, глава МВД Эстонии хочет добиться отмены безвиза для украинцев.

Эстония ввела плату для украинцев за долгосрочные въездные визы.

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