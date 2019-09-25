Эстония ввела плату для украинцев за долгосрочные въездные визы

Эстония ввела плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы с 1 ноября.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Реймсалу, передают Українськi Новини.

"Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которое позволяло гражданам Украины не платить государственную пошлину за долгосрочные визы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди украинцев, которые обращаются за долгосрочной визой, около 90% просят ее с целью трудоустройства.

Поэтому, по мнению правительства Эстонии, в дальнейшем необоснованно продлевать действие такого исключения для граждан Украины.

В силу решение эстонского правительства вступит 1 ноября.

На данный момент госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу составляет 80 евро, с 1 января 2020 - 100 евро.

Граждан, которые планируют посетить Эстонию на срок до 90 дней без права на трудоустройство и при наличии биометрического паспорта, это изменение не коснется.

Как сообщали Українськi Новини, глава МВД Эстонии хочет добиться отмены безвиза для украинцев.

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.