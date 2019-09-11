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11 сентября 2019, среда, 20:11 54
Внешняя политика 2019-09-11T21:00:01+03:00
Українські Новини
Глава МВД Эстонии хочет добиться отмены безвиза для украинцев

Глава МВД Эстонии хочет добиться отмены безвиза для украинцев

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме выступает за отмену безвизового режима для граждан Украины. Об этом сообщает ERR.

Так, Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, приезжающих в Эстонию.

Кроме того, Хельме намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы уже этой осенью.

Также отмечается, что лидеры Консервативной народной партии заранее предполагали, что, как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем, в частности, для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.

Однако Хельме подчеркнул, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

"Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии", - отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

По его словам, односторонние отмены краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумны и юридически невозможны.

Как сообщали Українські Новини, две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге.

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.

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