Глава МВД Эстонии хочет добиться отмены безвиза для украинцев

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме выступает за отмену безвизового режима для граждан Украины. Об этом сообщает ERR .

Так, Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, приезжающих в Эстонию.

Кроме того, Хельме намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы уже этой осенью.

Также отмечается, что лидеры Консервативной народной партии заранее предполагали, что, как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем, в частности, для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.

Однако Хельме подчеркнул, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

"Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии", - отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

По его словам, односторонние отмены краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумны и юридически невозможны.

Как сообщали Українські Новини, две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге.

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.