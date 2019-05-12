За два года "безвиза" им воспользовались больше 2 миллионов украинцев

11 мая исполняется два года со дня, когда решили отменить визы для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Европейского Союза и Шенгенской зоны. С тех пор более двух миллионов украинцев воспользовались безвизом, сообщает представительство Украины при ЕС в Facebook.

Уточняется, что заработал безвизовый режим через месяц – 11 июня.

Украинцы более 33 млн раз ездили в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Как сообщали Українські Новини, Украина имеет безвизовый режим с 86 странами и упрощенный - с 54.

Также для украинцев за два года могут ввести "безвиз" еще минимум 20 стран.Тем временем в ЕС одобрили изменения визового кодекса: безвиз в Европу подорожает на 20 евро.