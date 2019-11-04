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04 листопада 2019, понеділок, 12:12 10
Фінанси 2019-11-04T14:00:03+02:00
Українські Новини
Російський рубль у київських обмінниках злетів на початку тижня

Російський рубль у київських обмінниках злетів на початку тижня

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У понеділок, 4 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 1 листопада, зріс на 2 копійки і становить 3,47 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля зріс на 2 копійки і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російских рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,6492 24,9759 27,3582 27,8794 3,47 3,97
Максимальний 24,8200 25,3000 27,6000 28,2000 3,82 5,00
Мінімальний 24,1000 24,8500 26,8000 27,6000 2,30 3,62

Як повідомляли Українські Новини, курс валют в обмінниках підскочив на початку тижня

У той же час, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в жовтні скоротився на 13,8% з 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня) до 53,086 млрд гривень (на 1 листопада).

гривня на міжбанку після різкого падіння продовжує зростати третій день поспіль.

Раніше JP Morgan дала прогноз курсу валют до кінця року.

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