Курс валют в обменниках подскочил в начале недели

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 ноября на 8,71 коп. до 24,9783 UAH/USD, курс покупки – повысился на 7,63 коп. до 24,6485 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,25 коп. до 27,3644 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,88 коп. до 27,8749 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,6485 24,9783 27,3644 27,8749 3,50 3,98 Максимальный 24,8200 25,3000 27,6000 28,2000 3,82 5,00 Минимальный 24,1000 24,8500 26,8000 27,7000 2,50 3,82

Напомним, с 25 октября по 1 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

С 18 по 25 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков вторую неделю подряд повысился на 13,64 коп. до 25,2304 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,86 коп. до 24,8769 UAH/USD.