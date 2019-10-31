Гривна на межбанке после резкого падения продолжает расти третий день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 13 коп. в четверг укрепился на 18 коп. до 24,77 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,88-24,92 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,81-24,84 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,75-24,78 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,64% с 27,72 UAH/USD до 24,77 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 октября на 5,65 коп. до 25,0894 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 24,7355 UAH/USD.

Ранее Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020 год.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 октября, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.