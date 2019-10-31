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31 октября 2019, четверг, 18:42 169
Экономика 2019-10-31T18:43:45+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после резкого падения продолжает расти третий день подряд

Гривна на межбанке после резкого падения продолжает расти третий день подряд

Курс гривны, Курс валют, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 13 коп. в четверг укрепился на 18 коп. до 24,77 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,88-24,92 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,81-24,84 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,75-24,78 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,64% с 27,72 UAH/USD до 24,77 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 октября на 5,65 коп. до 25,0894 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 24,7355 UAH/USD.

Ранее Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020 год.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 октября, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

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