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01 ноября 2019, пятница, 10:58 275
Финансы 2019-11-01T11:27:36+02:00
Українські Новини
Остаток средств в госказне в октябре сократился

Остаток средств в госказне в октябре сократился

Госказначейство, ЕКС, госказна, остаток средств
Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 13,8% с 61,618 млрд гривен (на 1 октября) до 53,086 млрд гривен (на 1 ноября).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился на 0,3% с 61,83 млрд гривен (на 1 сентября) до 61,618 млрд гривен (на 1 октября).

Остаток средств в госказне установил новый рекорд в 61,8 млрд.

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