На Донбасі бойовики стріляли з кулеметів і гранатометів: поранено бійця ЗСУ

В той час, як 3 листопада в Золотому почали процес розмінування, за минулу добу на Донбасі проросійські бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців. Поранений один військовослужбовець, повідомили в прес-центрі ООС.

"3 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли. Біля Пісків і Харчовика бойовики вдарили з РПГ та великокаліберних кулеметів, неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем. Біля Павлополя вівся вогонь зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Неподалік від Новолуганського вівся вогонь зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів. Поблизу Хутора Вільного бойовики застосували підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. У районі Золотого (за межами дільниці розведення) стріляли з великокаліберних кулеметів. Ще три обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти влаштували біля Луганського. Поблизу Зайцевого стріляли з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів, а неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів. Біля Новозванівки застосували автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

"Вчора, 3 листопада, поранення внаслідок обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені. Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

Також ООС вважає, що ніякої загрози внаслідок розведення військ для місцевого населення не існує.

Тим часом, бойовики 15 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 2 листопада, двоє українських військовослужбовців поранені.