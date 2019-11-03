В Золотом начали процесс разминирования

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в районе разведения сил в Золотом, где был отменен режим ограничений на перемещение гражданских лиц, начался процесс разминирования территории. Об этом сообщает Сегодня.

"По официальному отчету ОБСЕ, нашими обязательствами в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают пять саперных расчетов от ГСЧС, которые входят в состав ООС", – заявил представитель пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев.

Как сообщали Українськi Новини, разведение войск в Золотом началось во вторник, 29 октября, и завершилось в пятницу, 1 ноября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения сил и средств у поселка Петровское Донецкой области, запланированная на 4 ноября, должна быть пересмотрена из-за обстрелов.