Никакой угрозы для местного населения не существует, - ООС про разведение в Золотом

Командование Вооруженных сил заявляет, что система огня сил операции Объединенных сил (ООС) позволяет обеспечивать безопасность жителей Золотого Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Указано, что в субботу, 2 ноября, представителям СМИ показали участок разведения войск в Золотом.

"Мы пригласили вас сюда, чтобы показать и через вас доказать обществу, что никакой угрозы для местного населения после разведения не существует. Что мы изменили только тактическое положение, но система огня организована и те меры, которые мы выполняли и выполняем, гарантированно будут предоставлять возможность местному населению чувствовать себя в безопасности", - заявил командир оперативной тактической группировки "Север" Вооруженных сил, генерал-майор Олег Микац.

Также он отметил, что 1 ноября СММ ОБСЕ провела верификацию зеркального разведения и было получено подтверждение, что разведение фактически произошло.

Как сообщали Українськi Новини, разведение войск в Золотом началось во вторник, 29 октября, и завершилось в пятницу, 1 ноября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения сил и средств у поселка Петровское Донецкой области, запланированная на 4 ноября, должна быть пересмотрена из-за обстрелов.