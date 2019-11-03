Трамп запросить Зеленського до Білого дому

У той час як президент США Дональд Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови з Зеленським, він також повідомляє Reuters.

"Я б сказав, що, звичайно, запрошу його. Я хотів би, щоб він приїхав до Білого дому, якби він хотів, і я думаю, що він хотів би приїхати", - сказав Трамп журналістам за межами Білого дому перед від'їздом у Нью-Йорк.

Як повідомляли Українські Новини, у США почалася процедура імпічменту Трампа. Також свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі. Тим часом Трамп випадково назвав Зеленського Президентом Росії.

Крім того, голова Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.