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03 листопада 2019, неділя, 08:31 22
Зовнішня політика 2019-11-03T08:37:48+02:00
Українські Новини
Трамп запросить Зеленського до Білого дому

Трамп запросить Зеленського до Білого дому

Дональд Трамп, президент США, Президент України, Володимир Зеленський, Білий дім, Україна-США
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента

У той час як президент США Дональд Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови з Зеленським, він також заявив у суботу, що хотів би, щоб Президент Володимир Зеленський відвідав Білий дім, і очікує, що український лідер прийме його запрошення, повідомляє Reuters.

"Я б сказав, що, звичайно, запрошу його. Я хотів би, щоб він приїхав до Білого дому, якби він хотів, і я думаю, що він хотів би приїхати", - сказав Трамп журналістам за межами Білого дому перед від'їздом у Нью-Йорк.

Як повідомляли Українські Новини, у США почалася процедура імпічменту Трампа. Також свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі. Тим часом Трамп випадково назвав Зеленського Президентом Росії.

Крім того, голова Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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