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28 октября 2019, понедельник, 19:10 244
Америка 2019-10-28T19:12:37+02:00
Українські Новини
Перепутал: Трамп случайно назвал Зеленского Президентом России

Перепутал: Трамп случайно назвал Зеленского Президентом России

США, Брифинг, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Путин

Президент США Дональд Трамп случайно назвал Президента Владимира Зеленского Президентом России.

Оговорку Трамп допустил во время брифинга на базе морской авиации Эндрюс в штате Мэриленд, передают Українськi Новини.

"Более того, как вы знаете, новый российский Президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще", - прокомментировал Трамп ситуацию с предписываемым ему давления на Зеленского.

Также Трамп подчеркнул, что опубликованный им разговор, по его мнению, опроверг обвинения в давлении.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отрицает выдвижение США условия расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена для выделения 250 млн долларов финансовой поддержки Украины на усиление безопасности и для встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дональд Трамп подписал документ о выходе США из Договора об открытом небе. Также сообщалось о том, что президент США считает фейком информацию New York Times о прослушивании РФ и Китаем его телефонов. 

Больше новостей о: США Брифинг Владимир Зеленский Дональд Трамп Путин

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