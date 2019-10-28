Перепутал: Трамп случайно назвал Зеленского Президентом России

Президент США Дональд Трамп случайно назвал Президента Владимира Зеленского Президентом России.

Оговорку Трамп допустил во время брифинга на базе морской авиации Эндрюс в штате Мэриленд, передают Українськi Новини.

"Более того, как вы знаете, новый российский Президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Ничего вообще", - прокомментировал Трамп ситуацию с предписываемым ему давления на Зеленского.

Также Трамп подчеркнул, что опубликованный им разговор, по его мнению, опроверг обвинения в давлении.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отрицает выдвижение США условия расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена для выделения 250 млн долларов финансовой поддержки Украины на усиление безопасности и для встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дональд Трамп подписал документ о выходе США из Договора об открытом небе. Также сообщалось о том, что президент США считает фейком информацию New York Times о прослушивании РФ и Китаем его телефонов.