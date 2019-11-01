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  • У камина в прямом эфире: Трамп хочет публично зачитать стенограмму разговора с Зеленским
01 ноября 2019, пятница, 19:27 11
Америка 2019-11-01T19:29:04+02:00
Українські Новини
У камина в прямом эфире: Трамп хочет публично зачитать стенограмму разговора с Зеленским

У камина в прямом эфире: Трамп хочет публично зачитать стенограмму разговора с Зеленским

Прямой эфир, Стенограмма, Телефонный разговор, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов публично зачитать американцам стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сказал в интервью изданию The Washington Examiner, передает "DW".

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть - возможно, это будет разговор у камина в прямом эфире - и прочитать стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать", - сказал американский президент.

Он также отметил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в процедуре импичмента Дональда Трампа, пакет правил по которому члены Палаты представителей Конгресса США приняли накануне.

"Вы создаете ужасный прецедент для других президентов", - заявил Трамп, назвав расследование демократов "мошенничеством" и "обманом".

Он также настоял на том, что "не сделал ничего плохого", в отличие от других американских президентов, против которых ранее начинали процедуру импичмента, в частности Билла Клинтона и Ричарда Никсона.


Как сообщали Українські Новини, США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. 

Однако свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали.

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