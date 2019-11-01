У камина в прямом эфире: Трамп хочет публично зачитать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов публично зачитать американцам стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сказал в интервью изданию The Washington Examiner, передает "DW".

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть - возможно, это будет разговор у камина в прямом эфире - и прочитать стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать", - сказал американский президент.

Он также отметил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в процедуре импичмента Дональда Трампа, пакет правил по которому члены Палаты представителей Конгресса США приняли накануне.

"Вы создаете ужасный прецедент для других президентов", - заявил Трамп, назвав расследование демократов "мошенничеством" и "обманом".

Он также настоял на том, что "не сделал ничего плохого", в отличие от других американских президентов, против которых ранее начинали процедуру импичмента, в частности Билла Клинтона и Ричарда Никсона.



Как сообщали Українські Новини, США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.



Ранее Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.



Однако свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали.