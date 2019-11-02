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02 листопада 2019, субота, 08:27 3
Політика 2019-11-02T08:28:09+02:00
Українські Новини
Комітет Ради з нацбезпеки проведе засідання в Золотому

Комітет Ради з нацбезпеки проведе засідання в Золотому

комітет з питань національної безпеки і оборони, Золоте, Давид Арахамія, Розведення військ
Золоте. Фото: voi.com.ua
Золоте. Фото: voi.com.ua

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проведе засідання в Золотому Луганської області 5 листопада.

Про це сказав член комітету, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"У нас у вівторок засідання нашого комітету Золотом. Ми беремо весь комітет національної безпеки і оборони", - сказав він.

Арахамія зазначив, що розведення військ біля Станиці Луганської, Золотого і Петровського є умовою для зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.

Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

Також Зеленський повідомив, що очікує початку розведення військ біля Петровського на Донбасі 4 листопада.

Крім того, Москва зраділа розведенню військ в Золотому.

Тим часом штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня.

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