Комітет Ради з нацбезпеки проведе засідання в Золотому

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проведе засідання в Золотому Луганської області 5 листопада.Про це сказав член комітету, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини."У нас у вівторок засідання нашого комітету Золотом. Ми беремо весь комітет національної безпеки і оборони", - сказав він.Арахамія зазначив, що розведення військ біля Станиці Луганської, Золотого і Петровського є умовою для зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.Раніше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського. Також Зеленський повідомив, що очікує початку розведення військ біля Петровського на Донбасі 4 листопада.Крім того, Москва зраділа розведенню військ в Золотому.Тим часом штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня.