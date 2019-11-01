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01 листопада 2019, пʼятниця, 19:06 4
Політика 2019-11-01T19:07:22+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив чернігівським губернатором Прокопенка

Зеленський призначив чернігівським губернатором Прокопенка

Володимир Зеленський, Чернігівська ОДА, Чернігів, Призначення, Андрій Прокопенко
Андрій Прокопенко. Фото: Facebook/Андрій Прокопенко
Андрій Прокопенко. Фото: Facebook/Андрій Прокопенко

Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації Андрія Прокопенка.

Про це йдеться в указі № 794 від 31 жовтня, передають Українські Новини.

Указом №793 від 31 жовтня Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Чернігівської обладміністрації Наталію Романову. Прокопенко - колишній депутат Чернігівської обласної ради від фракції "Наш край".

Як повідомляли Українські Новини, 20 жовтня Кабмін схвалив призначення чернігівським губернатором Прокопенка.

Раніше київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку. Замість нього Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова. Олексій Чернишов є легальним мультимільйонером, отримує доходи від цілого ряду компаній на Кіпрі та в Австрії, а також володіє колекцією дорогих годинників, книг і картин.

Крім того, Кабмін схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля.

Тим часом Кабмін передумав призначати харківським губернатором Кучера.

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