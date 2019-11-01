Зеленський призначив чернігівським губернатором Прокопенка

Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації Андрія Прокопенка.

Про це йдеться в указі № 794 від 31 жовтня, передають Українські Новини.



Указом №793 від 31 жовтня Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Чернігівської обладміністрації Наталію Романову. Прокопенко - колишній депутат Чернігівської обласної ради від фракції "Наш край".



Як повідомляли Українські Новини, 20 жовтня Кабмін схвалив призначення чернігівським губернатором Прокопенка.



Раніше київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку. Замість нього Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова. Олексій Чернишов є легальним мультимільйонером, отримує доходи від цілого ряду компаній на Кіпрі та в Австрії, а також володіє колекцією дорогих годинників, книг і картин.



Крім того, Кабмін схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля.



Тим часом Кабмін передумав призначати харківським губернатором Кучера.