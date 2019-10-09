Кабмин передумал назначать харьковским губернатором Кучера, - депутат

Пресс-служба Кабинета Министров опровергла первоначальное свое сообщение об одобрении Кабмином на заседании в среду назначения председателем Харьковской областной государственной администрации адвоката и депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Алексея Кучера.

Об этом пресс-служба правительства сказала в комментарии Українським Новинам.

Первоначально в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте правительства, содержалась эта информация, однако через некоторое время она исчезла.

Пресс-служба в комментарии агентству сообщила, что этот вопрос на заседании правительства не рассматривался и в первоначальном релизе была допущена ошибка пресс-службы.

В то же время депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook написал, что сначала Кабмин поддержал кандидатуру Кучера, но потом решение было пересмотрено.

"А по Харьковской области наоборот. Сначала Кабмин поддержал кандидатуру нардепа от "Слуги народа Кучера", но потом премьер получил смс и передумал. В итоге по Харьковской области решение не приняли", - написал он.

Кучер был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" - закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Национальной гвардии.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин в среду одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля.



Ранее Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Светличную с должности главы Харьковской обладминистрации и был намерен назначить вместо нее депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера.



Также стало известно, что Кучер не получал доходов в 2018, но купил две квартиры и два Lexus.





