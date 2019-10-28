подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 октября 2019, понедельник, 15:20 183
Президент 2019-10-28T15:28:03+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил киевским губернатором бизнесмена Чернышова

Зеленский назначил киевским губернатором бизнесмена Чернышова

Владимир Зеленский, Алексей Чернышов, Михаил Бно-Айриян
Алексей Чернышов. Фото: КОГА
Алексей Чернышов. Фото: КОГА

Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна, который 20 октября подал заявление об отставке, и назначил вместо него Алексея Чернышова, который владеет кучей оффшорок, коллекцией часов, книг и автомобилей.

Об этом говорится в указах №776-777 от 28 октября, передают Українськi Новини.

Бно-Айриян занимал должность киевского губернатора с 10 июля.

Ранее он занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании "Укрэнерго".

20 октября Бно-Айриян подал в отставку.

Зеленский уволил его в соответствии с поданным заявлением.

42-летний Чернышов - бизнесмен.

Он - владелец "Блум Девелопмент" (покупка и продажа недвижимого имущества), "АМ Проперти Групп", зарегистрированной на Кипре (кредитование), "Фешн Ритейл Лтд" (деятельность агентств по трудоустройству).

В 2014 году он основал инвестиционную компанию VI2 Partners, основные направления деятельности которой - прямые инвестиции, формирование и управление портфелем активов, инвестиционный банкинг - слияния и поглощения, привлечение капитала, реструктуризация задолженности.

В 2017 году компания приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет".

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил увольнение киевского и луганского губернаторов.

Ранее Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Алексей Чернышов Михаил Бно-Айриян

Архив
Новости
Ежегодно "Фармак" выпускает более 30 млн флаконов "Корвалола" 16:28
Украинцы смогут отслеживать риски для своего здоровья благодаря новому онлайн-сервису 16:24
Саакашвили. Скриншот взят у
I’ll be back: в Грузии взломали сайт президента и разместили фото Саакашвили 16:19
Суд разрешил ГПУ изъять в ГБР телефонную переписку Грымчака 16:14
"Институт транспорта нефти" захватили рейдеры, Зеленского просят о помощи 15:57
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok