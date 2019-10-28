Зеленский назначил киевским губернатором бизнесмена Чернышова

Об этом говорится в указах №776-777 от 28 октября, передают Українськi Новини.

Бно-Айриян занимал должность киевского губернатора с 10 июля.

Ранее он занимал должность заместителя директора национальной энергетической компании "Укрэнерго".

20 октября Бно-Айриян подал в отставку.

Зеленский уволил его в соответствии с поданным заявлением.

42-летний Чернышов - бизнесмен.

Он - владелец "Блум Девелопмент" (покупка и продажа недвижимого имущества), "АМ Проперти Групп", зарегистрированной на Кипре (кредитование), "Фешн Ритейл Лтд" (деятельность агентств по трудоустройству).

В 2014 году он основал инвестиционную компанию VI2 Partners, основные направления деятельности которой - прямые инвестиции, формирование и управление портфелем активов, инвестиционный банкинг - слияния и поглощения, привлечение капитала, реструктуризация задолженности.

В 2017 году компания приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет".

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил увольнение киевского и луганского губернаторов.

Ранее Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.