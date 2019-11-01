Радуцький підтвердив правдивість листування, де він говорив про зарплати в конвертах для депутатів "Слуги народу"

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") прокоментував листування з пранкером Джокером про гроші депутатам від "Слуги народу" в конвертах, зазначивши, що така розмова дійсно була. Про це Радуцький розповів в коментарі журналістам. "Я не відмовляюсь, що така розмова в нас була. Навіть більше вам скажу. я сьогодні вранці написав "Добрий ранок", бо я дуже хочу цю людину запросити на роботу", - сказав депутат. Радуцький показав свій телефон, де номер був підписаний як "хз", зазначивши, що не знає, хто ця людина, хоч і припускає, що це може бути хтось знайомий, оскільки номер є записаний. "Дивіться, у мене в пам'яті телефона був цей номер, я не знав, хто це, він у мене так і позначений", - сказав він "Я вирішив, що це якийсь мій знайомий, а розуміючи, що йде атака зараз на фракцію, а вона йде з першого дня, мені навіть цікаво стало. Після першого "йдемо каву пити", ну як я можу сказати людині, не підемо? Підемо каву пити. Сказав, що у нас турборежим, це неможливо зробити в робочий час", - зазначив Радуцький. Зі слів депутат, пранкер не може опублікувати іншу переписку, оскільки більше нічого не було . Перше повідомлення було надіслане 17 вересня, а останнє - 23 вересня. Радуцькаий заявив, що його потрібно така людина в команду, і він готовий взяти собі її в піарники зазначивши, що ця людина дуже талановита. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=xFdgi-a5ijc" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, раніше пранкер під ніком "Джокер" розіграв депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка. Богдан Яременко вибачився за свій скандал, коли він домовлявся про секс з дівчиною за 100 доларів на годину. Також журналісти оприлюднені інші листування Яременка з дівчатами.