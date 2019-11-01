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01 листопада 2019, пʼятниця, 16:38 14
Верховна Рада і партії 2019-11-01T16:46:13+02:00
Українські Новини
Радуцький підтвердив правдивість листування, де він говорив про зарплати в конвертах для депутатів "Слуги наро

Радуцький підтвердив правдивість листування, де він говорив про зарплати в конвертах для депутатів "Слуги народу"

Слуга народу, Михайло Радуцький, Пранкер Джокер

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") прокоментував листування з пранкером Джокером про гроші депутатам від "Слуги народу" в конвертах, зазначивши, що така розмова дійсно була.

Про це Радуцький розповів в коментарі журналістам.

"Я не відмовляюсь, що така розмова в нас була. Навіть більше вам скажу. я сьогодні вранці написав "Добрий ранок", бо я дуже хочу цю людину запросити на роботу", - сказав депутат.

Радуцький показав свій телефон, де номер був підписаний як "хз", зазначивши, що не знає, хто ця людина, хоч і припускає, що це може бути хтось знайомий, оскільки номер є записаний.

"Дивіться, у мене в пам'яті телефона був цей номер, я не знав, хто це, він у мене так і позначений", - сказав він

"Я вирішив, що це якийсь мій знайомий, а розуміючи, що йде атака зараз на фракцію, а вона йде з першого дня, мені навіть цікаво стало. Після першого "йдемо каву пити", ну як я можу сказати людині, не підемо? Підемо каву пити. Сказав, що у нас турборежим, це неможливо зробити в робочий час", - зазначив Радуцький.

Зі слів депутат, пранкер не може опублікувати іншу переписку, оскільки більше нічого не було . Перше повідомлення було надіслане 17 вересня, а останнє - 23 вересня.

Радуцькаий заявив, що його потрібно така людина в команду, і він готовий взяти собі її в піарники зазначивши, що ця людина дуже талановита.

Як повідомляли Українські Новини, раніше пранкер під ніком "Джокер" розіграв депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка.

Богдан Яременко вибачився за свій скандал, коли він домовлявся про секс з дівчиною за 100 доларів на годину. Також журналісти оприлюднені інші листування Яременка з дівчатами.

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