Радуцький підтвердив правдивість листування, де він говорив про зарплати в конвертах для депутатів "Слуги народу"

Про це Радуцький розповів в коментарі журналістам.

"Я не відмовляюсь, що така розмова в нас була. Навіть більше вам скажу. я сьогодні вранці написав "Добрий ранок", бо я дуже хочу цю людину запросити на роботу", - сказав депутат.

Радуцький показав свій телефон, де номер був підписаний як "хз", зазначивши, що не знає, хто ця людина, хоч і припускає, що це може бути хтось знайомий, оскільки номер є записаний.

"Дивіться, у мене в пам'яті телефона був цей номер, я не знав, хто це, він у мене так і позначений", - сказав він

"Я вирішив, що це якийсь мій знайомий, а розуміючи, що йде атака зараз на фракцію, а вона йде з першого дня, мені навіть цікаво стало. Після першого "йдемо каву пити", ну як я можу сказати людині, не підемо? Підемо каву пити. Сказав, що у нас турборежим, це неможливо зробити в робочий час", - зазначив Радуцький.

Зі слів депутат, пранкер не може опублікувати іншу переписку, оскільки більше нічого не було . Перше повідомлення було надіслане 17 вересня, а останнє - 23 вересня.

Радуцькаий заявив, що його потрібно така людина в команду, і він готовий взяти собі її в піарники зазначивши, що ця людина дуже талановита.