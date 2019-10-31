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31 жовтня 2019, четвер, 22:32 10
Зовнішня політика 2019-11-01T00:30:02+02:00
Українські Новини
У МЗС України заявили про підбір кандидатів на обмін полоненими

У МЗС України заявили про підбір кандидатів на обмін полоненими

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зараз проходить період підбору підходящих кандидатів на обмін. Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.uа.

За його словами, зараз вивчаються справи кандидатів на обмін, а також можливість їх звільнення.

"Це не період очікування - це період підбору підходящих кандидатів на обмін, вивчення їхніх справ і разом з тим можливість звільнення. Обмін - це фраза, яка використовується скоріше в медіа, ми використовуємо іншу фразу - одночасне звільнення. Це більше схоже на те, над чим дійсно працюють обидві сторони", - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що обмін не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.

"Мені б хотілося, щоб він стався максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємося до нормандскому саміту. Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти. Для нас будь-яка затримка з звільненням людей, це, м'яко кажучи, трагедія. Ми не прив'язуємося до цього жодним чином", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

Другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Тим часом в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.
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