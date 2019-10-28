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28 жовтня 2019, понеділок, 10:11 55 Документ
Президент 2019-10-28T12:34:01+02:00
Українські Новини
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо

Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо

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Володимир Зеленський і Сіндзо Абе. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський і Сіндзо Абе. Фото: president.gov.ua

Витрати на авіаційний переліт делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським для його робочого візиту в Японію 21-24 жовтня, де він взяв участь в інтронізації імператора Нарухіто і провів зустрічі з владою, склали 4,9 млн гривень – дорожче авіаперельоту Зеленського до США на Генасамблею ООН і зустріч з Дональдом Трампом.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель та порталу використання публічних коштів, передають Українські Новини.

За авіаперевезення Зеленського з делегацією до Японії Державне управління справами внесло державному авіаційному підприємству "Україна" попередню оплату в сумі 4,9 млн гривень.

Крім цього для візиту Зеленського в Японію ДУС закупило послуги перекладача за 70,3 тис. гривень.

Вартість однієї години послідовного перекладу з/на японську обійшлася державному бюджету в 1,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, під час візиту Зеленського до Токіо імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол.

Олена Зеленська піддалася критиці через сукню на імператорському прийомі в Японії.

Зеленський чекає від Японії безвіз напередодні Олімпійських ігор-2020.

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