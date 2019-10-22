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22 октября 2019, вторник, 10:32 118
Азия 2019-10-22T10:32:50+03:00
Українські Новини
Император Японии Нарухито официально вступил на престол

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

Япония, Император, Интронизация

59-летний император Японии Нарухито официально вступил на престол. Об этом сообщает REUTERS.

"Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и буду выполнять свою работу в качестве символа государства и единства народа", – заявил Нарухито в речи в императорском дворце.

"Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем, а также будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, благосостоянию и процветанию благодаря мудрости и постоянным усилиям ее жителей", – добавил он.

На церемонию новый император прибыл в традиционном оранжевом одеянии. О вступлении на престол Нарухито объявил с 6,5 метрового трона, который изготовили в начале ХХ века по старинным образцам.

Жена императора надела объемное 12-слойное кимоно, сшитого по средневековым лекалам; ее трон был чуть поменьше. Премьер-министр Японии тоже произнес приветственную речь перед собравшимися.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в рамках визита в Японию принимает участие в интронизации японского императора Нарухито. Он стал первым президентом Украины, приглашенным на церемонию.

Также сообащалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию в понедельник, 21 октября, встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

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