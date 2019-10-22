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22 жовтня 2019, вівторок, 10:32 9
Азія 2019-10-22T10:46:15+03:00
Українські Новини
Імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол

Імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол

Японія, інтронізація, Імператор, Нарухіто

59-річний імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол. Про це повідомляє REUTERS.

"Я клянуся, що буду діяти відповідно до Конституції і буду виконувати свою роботу як символ держави і єдності народу", – заявив Нарухіто у промові в імператорському палаці.

"Я щиро сподіваюся, що Японія буде розвиватися і надалі, а також буде сприяти дружбі і світу міжнародного співтовариства, добробуту і процвітання завдяки мудрості і постійним зусиллям її жителів", – додав він.

На церемонію новий імператор прибув у традиційному помаранчевому вбранні. Про вступ на престол Нарухіто оголосив з 6,5 метрового трону, який виготовили на початку ХХ століття за старовинними зразками.

Дружина імператора наділу об'ємне 12-шарове кімоно, зшитого з середньовічним лекалами; її трон був трохи поменше. Прем'єр-міністр Японії теж виголосив привітальну промову перед присутніми.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою в рамках візиту в Японію бере участь в інтронізації японського імператора Нарухіто. Він став першим президентом України, запрошених на церемонію.

Також сообащалось, що президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Японії в понеділок, 21 жовтня, зустрівся з прем'єр-міністром країни Сіндзо Абе.

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