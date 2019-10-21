Зеленський чекає від Японії безвиз напередодні Олімпійських ігор-2020

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Японії в понеділок, 21 жовтня, зустрівся з прем'єр-міністром країни Сіндзо Абе. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував Абе за політику Японії щодо підтримки України і невизнання анексії Криму і збереження санкцій проти Росії.

Також Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу з 2014 року, яка досягла 1, 8 млрд доларів.

Ця допомога важлива для підтримки українських реформ, відновлення Донбасу і підтримки внутрішньо переміщених осіб. Президент зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії.

"Особливо вдячні за пільговий кредит майже в 1 млрд доларів на модернізацію Бортницької станції аерації", - повідомляється в соцмережах глави держави.

Крім того, Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців.

Як зазначив президент, це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.

"Високо цінуємо рішення Японії про пом'якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська в стильному синій сукні розповіла, чим займатиметься в Японії.

Зеленський прибув з робочим візитом у Японію.