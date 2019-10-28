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28 жовтня 2019, понеділок, 08:43 33
Президент 2019-10-28T12:32:51+02:00
Українські Новини
Ви ні до чого, ви не за бабки, - Зеленський про пост Богдана про проплачені мітинги

Ви ні до чого, ви не за бабки, - Зеленський про пост Богдана про проплачені мітинги

Акція протесту, Володимир Зеленський, Андрій Богдан, формула Штайнмайєра, Проплачений мітинг
Зеленський в зоні ООС. Фото: ОПУ
Зеленський в зоні ООС. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський прокоментував пост глави Офісу Президента Андрія Богдана про те, що люди вийшли на мітинг проти "формули Штайнмаєра" "Ні капітуляції" за гроші, заявивши, що він був неправий.

Про це Зеленський сказав під час офіційного візиту в Золоте, спілкуючись з представниками "Нацкорпусу", пише Lb.ua.

"Він передрукував пост. Звичайно, ви ні до чого, ви не за бабки (я завжди вірю по-людськи). Я думаю, ви і тут не за бабки, а за внутрішнім переконанням. Був пост - ви прийняли на себе. Напевно, його помилка в тому, що він передрукував у такому вигляді, не подумавши. Але ви ж розумієте, що хтось там був за фінанси. Він не на вас говорив. Згоден, в таких речах треба акуратно, тому що люди приймають на свій рахунок", - сказав Зеленський.

На коментар співрозмовника, що Богдан таким способом очорнив учасників протесту перед росіянами, президент відповів, що учасники протесту і його очорнили.

"А коли, хлопці, ви стояли на майдані, куди ви вийшли не за гроші, а серед вас (я ж можу узагальнити) стояли з плакатами мене - геть або я х**ло. Я до чого, і це дивилися росіяни, і це теж ганьба. Ми всі робимо помилки", - сказав Зеленський.

Співрозмовник відповів, що йому особисто був неприємний такий пост глави Офісу президента, на що Зеленський сказав: "А мені знаєш, як було неприємно? А то що це було не у вас у руках чи не ви кричали - а яка зараз різниця?"

"Я згоден з Андрієм, може написати: хлопці, вас не мав на увазі. Але тоді ви теж запишіть відео: я не казав на нього х**ло", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмаєра" ТКГ у Мінську, а також домовленість про відведення військ.

Після цього, 6 жовтня, в Києві близько 10 тисяч людей протестували на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмаєра".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також заявляв, що деякі учасники акцій протестів проти капітуляції отримують гроші за участь у мітингах.

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