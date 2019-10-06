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06 октября 2019, воскресенье, 16:31 2680
Политика 2019-10-06T16:31:17+03:00
Українські Новини
Богдан отреагировал на вече на Майдане: опубликовал скриншоты с прейскурантами

Богдан отреагировал на вече на Майдане: опубликовал скриншоты с прейскурантами

Андрей Богдан отреагировал на проходящее сегодня вече на Майдане против "формулы Штайнмайера".. В день проведения акции "Нет капитуляции" глава Офиса президента опубликовал в своем Facebook скриншоты сообщений из мессенджера.

Так Богдан намекнул на то, что 6 октября люди вышли в центр столицы не бесплатно.

"Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу", - подписал он скрины.

В них говорится, что за один час на акции платят 100 гривен, за сделанный плакат – 10 гривен, во столько же оценили приведенного на вече друга.

Как сообщали Українські Новини, на вече против "формулы Штайнмайера" нарушений не было.

Всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.

Участники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.

1 октября Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

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