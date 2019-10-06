Богдан отреагировал на вече на Майдане: опубликовал скриншоты с прейскурантами

Андрей Богдан отреагировал на проходящее сегодня вече на Майдане против "формулы Штайнмайера".. В день проведения акции "Нет капитуляции" глава Офиса президента опубликовал в своем Facebook скриншоты сообщений из мессенджера.\r\nТак Богдан намекнул на то, что 6 октября люди вышли в центр столицы не бесплатно.\r\n"Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу", - подписал он скрины.\r\nВ них говорится, что за один час на акции платят 100 гривен, за сделанный плакат – 10 гривен, во столько же оценили приведенного на вече друга.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на вече против "формулы Штайнмайера" нарушений не было.\r\nВсеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.\r\nУчастники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n1 октября Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".