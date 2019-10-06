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06 октября 2019, воскресенье, 13:00 1476
Общество 2019-10-06T13:00:22+03:00
Українські Новини
Вече против "формулы Штайнмайера": на Майдане собралось около 10 тысяч протестующих

Вече против "формулы Штайнмайера": на Майдане собралось около 10 тысяч протестующих

Вече на Майдане Незалежности против капитуляции
Вече на Майдане Незалежности против капитуляции

В воскресенье, 6 октября, около 10 тыс. человек протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Так, всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.

Участники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.

Протестующие держат плакаты с требованиями "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришёл" и другие.

В митинге участвуют активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора".

Движение улиц перекрыто, а на самой площади установлена сцена.

Правонарушений не было замечено.

Как сообщали Українськi Новини, ТКГ в Минске договорилась об отводе войск, а Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.

Ранее жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск. 

А протесты по всей Украине против "формулы Штайнмайера" начались еще в начале недели.

Больше новостей о: Протест Майдан Незалежности формула Штайнмайера вече на Майдане

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