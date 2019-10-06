Вече против "формулы Штайнмайера": на Майдане собралось около 10 тысяч протестующих

В воскресенье, 6 октября, около 10 тыс. человек протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nТак, всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУчастники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.\r\n\r\nПротестующие держат плакаты с требованиями "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришёл" и другие.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ митинге участвуют активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора".\r\n\r\nДвижение улиц перекрыто, а на самой площади установлена сцена.\r\nПравонарушений не было замечено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ТКГ в Минске договорилась об отводе войск, а Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.\r\nРанее жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск. \r\nА протесты по всей Украине против "формулы Штайнмайера" начались еще в начале недели.