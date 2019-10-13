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13 октября 2019, воскресенье, 21:35 47
Политика 2019-10-13T21:45:57+03:00
Українські Новини
Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен

Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен

Давид Арахамия. Фото: Макс Левин/Lb.ua
Давид Арахамия. Фото: Макс Левин/Lb.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что некоторые участники акций протестов против капитуляции и согласования "формулы Штайнмайера" получают деньги за участие в митингах.

Об этом Арахамия заявил в интервью LB.ua.

"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сказал он.

Глава фракции рассказал, что его "знакомым АТОшникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге".

Как сообщали Українські Новини, глава офиса Президента Андрей Богдан также отреагировал на вече на Майдане, опубликовав, сколько платят участникам.

В воскресенье, 6 октября, около 10 тысяч человек протестовали на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Ранее Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет. Кроме того, ТКГ в Минске договорилась об отводе войск. 

Больше новостей о: Акция протеста Майдан Слуга народа Давид Арахамия

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