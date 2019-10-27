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27 жовтня 2019, неділя, 23:57 5
Політика 2019-10-27T23:59:05+02:00
Українські Новини
Міністр культури не буде карати хор Верьовки за виступ у "Вечірньому Кварталі"

Міністр культури не буде карати хор Верьовки за виступ у "Вечірньому Кварталі"

Квартал 95, Валерія Гонтарева, Володимир Бородянський, Хор Верьовки
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив, що не збирається застосовувати до хору Верьовки адміністративні покарання після скандальної пісні про підпал будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це він сказав в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю" на "Радіо Свобода".

"З мого боку ні", - сказав Бородянський.

Він також зазначив, що пісня про Гонтаревої була "неприпустимою".

"Те, що сталося, на мій погляд, неприпустимо. Воно не смертельно, воно недопустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити", - заявив Бородянський.


Як повідомляли Українські Новини, хор імені Верьовки заспівав пісню про палаючий будинок Гонтаревої за тисячу євро.

Раніше хор імені Верьовки відкривав і закривав гімном сесію Верховної Ради.

У свою чергу Гонтарева назвала "30 срібниками Іуди" гонорар хору Верьовки в Кварталі.

Тим часом в мережі люди розділилися в думках з приводу виступу "Кварталу 95" та хору імені Верьовки.

Крім того, стало відомо, що Зеленський перевіряє всі жарти "Кварталу 95" про себе.

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