Міністр культури не буде карати хор Верьовки за виступ у "Вечірньому Кварталі"

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив, що не збирається застосовувати до хору Верьовки адміністративні покарання після скандальної пісні про підпал будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це він сказав в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю" на "Радіо Свобода".

"З мого боку ні", - сказав Бородянський.

Він також зазначив, що пісня про Гонтаревої була "неприпустимою".

"Те, що сталося, на мій погляд, неприпустимо. Воно не смертельно, воно недопустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити", - заявив Бородянський.



Як повідомляли Українські Новини, хор імені Верьовки заспівав пісню про палаючий будинок Гонтаревої за тисячу євро.



Раніше хор імені Верьовки відкривав і закривав гімном сесію Верховної Ради.



У свою чергу Гонтарева назвала "30 срібниками Іуди" гонорар хору Верьовки в Кварталі.



Тим часом в мережі люди розділилися в думках з приводу виступу "Кварталу 95" та хору імені Верьовки.



Крім того, стало відомо, що Зеленський перевіряє всі жарти "Кварталу 95" про себе.