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  • Гонтарева назвала "30 серебренниками Иуды" гонорар хора Веревки в Квартале
21 октября 2019, понедельник, 19:35 164
Политика 2019-10-21T19:52:00+03:00
Українські Новини
Гонтарева назвала "30 серебренниками Иуды" гонорар хора Веревки в Квартале

Гонтарева назвала "30 серебренниками Иуды" гонорар хора Веревки в Квартале

Валерия Гонтарева, Квартал 95, Хор Веревки, Вечерний квартал, Горіла сосна
Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала гонорар хора имени Веревки на выступлении в "Квартале 95" "30 серебренниками Иуды". Об этом сообщает "the pаge".


"То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества. Сам факт цинизма и низкопробного юмора "квартала" — это вопрос ко вкусу потребителя, и это одно. Но тот факт, что они привлекли к номеру Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки, который поет на украинских официальных мероприятиях — это позор. Они ведь куражились не только надо мной. Еще и выяснилось, что гонорар составил 30 тыс. грн. Это показательно, как 30 серебрянников для Иуды Искариота", - заявила Гонтарева.

Кроме того, бывшая глава Нацбанка сказала, что рада тому факту, что министр культуры, и директор хора принесли извинения.

"Я надеюсь, это будет для них уроком, чтобы не позорить память Григория Веревки. Знаково, что сегодня исполнилось 55 лет со дня смерти знаменитого дирижера, и мне вчера исполнилось 55 лет. Они же не просто так это сделали, они подгадали еще и дату".

"Эта стилистика издевательств продолжилась заявлением Игоря Коломойского о том, что не последнее мое имущество сгорело. Получается, мне стоит ожидать дальнейших преследований, потому что звучит это как угроза. Они же вообще заявляют, что я сама сожгла дом", - возмутилась она.

Также Гонтарева заявила, что людям, которые смеялись с выступления придется столкнуться с последствиями.

"В видео "95 квартала" я видела в зале людей, которые хлопали в ладоши и смеялись. Люди сами не захотели видеть реформаторов и выбрали ту команду, которую мы видим сейчас. Им же придется столкнуться с последствиями", - резюмировала бывшая глава Нацбанка.

Как сообщали Українські Новини, хор имени Веревки спел песню про сгоревший дом Гонтаревой за тысячу евро

Ранее хор имени Веревки открывал и закрывал гимном сессию Верховной Рады.

Тем временем в сети люди разделились во мнениях по поводу выступления "Квартала 95" и хора имени Веревки.


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