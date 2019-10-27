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27 жовтня 2019, неділя, 15:29 20
Економіка 2019-10-27T17:00:01+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій і субсидій: скільки отримають українці

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій і субсидій: скільки отримають українці

Пенсії, субсидії, фінансування, Житлові субсидії, Готівкові субсидії, Пенсійний фонд України
Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за вересень, направивши на них 35,3 млрд гривень і житлових субсидій за серпень, направивши на них 200 млн гривень після того, як знизив показник середньої зарплати для пенсії.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пенсійним фондом завершено фінансування пенсій за вересень і житлових субсидій за серпень станом на 25 09.2019", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 35,3 млрд гривень, а на житлові субсидії - 200 млн гривень.

Інфографіка: Пенсійний фонд/FacebookІнфографіка: Пенсійний фонд/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду. Також експерт назвав умову для підвищення пенсій, соціальних виплат та допомог. Крім того, сім'ї, що отримують субсидії, будуть платити за комуналку більше, а Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії.

Також Кабмін пропонує встановити прожитковий мінімум 2 тис. гривень, а мінімальну зарплату - майже 5 тис. гривень.

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