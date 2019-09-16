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16 сентября 2019, понедельник, 14:22 20
Общество 2019-09-16T14:24:35+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен

Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен

В Украине повысится прожиточный минимум и минимальная зарплата
В Украине повысится прожиточный минимум и минимальная зарплата

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2020 года прожиточный минимум в размере 2 027 гривен, а минимальную зарплату - 4 723 гривны.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте 15 сентября законопроекте №2000, передают Українські Новини.

Предусматривается, что в 2020 году прожиточный минимум с 1 января составит 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, а с 1 декабря - 2 189 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2020 года – 1 779 гривен, с 1 июля - 1 859 гривен, с 1 декабря - 1 921 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января 2020 года – 2 218 гривен, с 1 июля – 2 318 гривен, с 1 декабря – 2 395 гривен; трудоспособных лиц с 1 января 2020 года – 2 102 гривны, с 1 июля - 2 197 гривен, с 1 декабря - 2 270 гривны; лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2020 года - 1 638 гривен, с 1 июля - 1 712 гривны, с 1 декабря - 1 769 гривен.

В проекте госбюджета-2020 предусмотрен рост минимальной заработной платы и установление ее в размере с 1 января - 4 723 гривны, в почасовом размере – 28,31 гривны.

Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2020 предусматривает рост ВВП на 3,3% и инфляцию 6% на конец года, при дефиците в 2,09%.


Кроме того, каждая вторая гривна в бюджете следующего года уйдет на обслуживание долгов

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