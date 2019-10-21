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21 октября 2019, понедельник, 20:15 97
Экономика 2019-10-21T20:16:55+03:00
Українські Новини
Эксперт назвал условие для повышения пенсий, социальных выплат и пособий

Эксперт назвал условие для повышения пенсий, социальных выплат и пособий

Пенсии, Социальные выплаты, Прожиточный минимум, Пособие, экономический рост, Повышение прожиточного минимума, Рост экономики
Деньги.
Деньги.

В то время, как от прожиточного минимума украинцев "отвяжут" 150 соцвыплат, повысить прожиточный минимум до реального уровня в 4,5 тыс. гривен не получится без экономического роста, сообщает "Сегодня" со ссылкой на директора Института социально-экономической трансформации Илью Несходовского.

"На сегодняшний день официальный прожиточный минимум не соответствует реальному, что подтверждают органы статистики. Поэтому задача правительства по его (прожиточного минимума, – ред.) повышению является важной и необходимой. Однако такое решение только в сфере пенсионного обеспечения будет стоить сотни миллиардов гривен. Выполнение этой задачи без экономического роста невозможно", – отметил Несходовский.

В контексте предложения отвязать 150 видов соцпомощи от прожиточного минимума, эксперт напомнил, что согласно Конституции именно прожиточный минимум является ориентиром для определения размера пенсий, социальных выплат и пособий.

По словам Несходовского, бизнес также определил ТОП-10 приоритетов, которые должно реализовать правительство и которые будут способствовать экономическому росту и, как результат, позволят поднять прожиточный минимум.

"В частности, снижение нагрузки на заработную плату поможет увеличить реальный доход беднейшим слоям населения и уменьшит налоговую нагрузку на бизнес", – подчеркнул Несходовский.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен. В июле в Украине увеличился прожиточный минимум.

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