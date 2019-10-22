Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше

Об этом говорится в постановлении Кабмина №878 от 20 октября, передают Українськi Новини.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года, которым установлен размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии.

Размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию определяется как доля среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, для расчета субсидии. С мая 2020 года этот платеж будет рассчитываться с учетом базовой нормы платы за услуги 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, а не 15% как сейчас.

Как сообщали Українськi Новини, размер субсидии увеличился в сентябре. Тем временем Пенсионный фонд отчитался о сумме, направленной на субсидии.