Суд відмовився призупинити переатестацію прокурорів Генпрокуратури

Окружний адміністративний суд Києва відмовився призупинити переатестацію прокурорів Генеральної прокуратури.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що суд розглянув заяву про забезпечення позову, про зупинення дії наказів генерального прокурора Руслана Рябошапки, якими затверджено порядок роботи конкурсних комісій, створені перша і друга конкурсні комісії.

Позивач також просив суд заборонити конкурсним комісіям проводити атестацію прокурорів.

Суд відмовив у забезпеченні позову, оскільки позивачем не було доведено, що невжиття таких заходів зробить неможливим відновлення порушених прав, ефективний захист або виконання рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура має намір звільнити 218 прокурорів, відмовилися проходити атестацію для переведення в Офіс генерального прокурора після того, як всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення.

Тим часом прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик, якого раніше понизили до начальника відділу, не з'явився на переатестацію.