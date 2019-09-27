Всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении

Все прокуроры Генеральной прокуратуры персонально предупреждены о возможном будущем увольнении с должностей.

Об этом говорится в письме Генпрокуратуры, текстом которого располагают Українські Новини.

"В связи с вступлением в силу с 25 сентября Закона о реформе органов прокуратуры, все прокуроры Генеральной прокуратуры считаются персонально предупрежденными в надлежащем порядке о возможном будущем увольнении с должности на основании пункта 9 части 1 статьи 51 Закона "О прокуратуре", - говорится в письме.

При этом, согласно требованиям указанного закона, за прокурорами и руководителями структурных подразделений Генпрокуратуры сохраняется соответствующий правовой статус, который они имели до вступления в силу этого закона, при реализации функций прокуратуры до дня их увольнения или перевода в Офис генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров.

Ране Верховная Рада создала Офис генерального прокурора. Согласно закону, прокуроры пройдут аттестацию кадровыми комиссиями для зачисления в новосозданный Офис и местные прокуратуры, кроме сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.