Скандального прокурора Генпрокуратуры Кулика понизили до начальника отдела

Генеральный прокурор Юрий Луценко, которого неделю назад допросили в НАБУ, понизил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика до начальника четвертого отдела процессуального руководства второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах.

Об этом говорится в приказе, передают Українські Новини.

Кулик назначен на новую должность 19 июля.

Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества - начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам.

Как сообщали Українськi Новини, суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Тем временем, бывший военный прокурор Кулик заработал более миллиона гривен за время расследования против него.