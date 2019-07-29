Скандального прокурора Генпрокуратуры Кулика понизили до начальника отдела

Генеральный прокурор Юрий Луценко, которого неделю назад допросили в НАБУ, понизил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика до начальника четвертого отдела процессуального руководства второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах.\r\nОб этом говорится в приказе, передают Українські Новини.\r\nКулик назначен на новую должность 19 июля.\r\nРанее он занимал должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества - начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.\r\nТем временем, бывший военный прокурор Кулик заработал более миллиона гривен за время расследования против него.